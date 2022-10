Red Beans & Pepper Sauce – Sortie 13 Sortie 13 Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Prévente: 12,99 €. Sur Place: 15 €.

Avec un septième album en 10 ans d'existence, de multiples reconnaissances scéniques et récompenses décernées par ses pairs, RED BEANS & PEPPER SAUCE revient avec sa musique punchy, bluesy et soul. Le quintet de Montpellier aux influences zeppeliniennes portées par des compositions inventives et servies par des musiciens de haut vol sort un nouvel album emmené par la voix d'exception de la redoutable chanteuse Jessyka Aké. Toujours prêt à relever les challenges, les Red Beans & Pepper Sauce ont voulu confronter leur son si particulier aux légendaires Rockfield Studios. Les 3 titres (dont une cover de Led Zeppelin) enregistrés dans cette ferme au Pays de Galles, qui a vu passer entre autres QUEEN, OASIS, COLDPLAY ou BLACK SABBATH, nous offrent un contraste saisissant entre le son puissant des 8 titres enregistrés au Rythm Design studio à Montpellier et la patine vintage très chaleureuse de ce monument de l'histoire du rock. Infos pratiques Ouverture des portes : 19h30

Début du concert : 21h

Bar et restauration sur place

Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit

Tram B : arrêt France Alouette

BILLETTERIE Prévente: 12,99€

Sur Place: 15€

Gratuit pour les – de 12 ans selon la disponibilité

