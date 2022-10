The Jouby’s – Sortie 13 Sortie 13, 19 novembre 2022, Pessac.

The Jouby’s – Sortie 13 Samedi 19 novembre, 21h00 Sortie 13

Prévente: 10,99€. Sur Place: 12€.

Fans des musiques des années 60 et 70, et en particulier du mouvement Soul qui se répand, ces trois chanteurs savent tout faire ! handicap moteur mi

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac France Alouette Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Fans des musiques des années 60 et 70, et en particulier du mouvement Soul qui se répand des Etats-Unis jusqu’aux Caraïbes, ces trois chanteurs savent tout faire : mélodies Groove Reggae, harmonies Soul, A Cappella, Beat Box… Il suffit qu’ils chantent tous les trois ensemble pour que tout devienne cohérent, évident. Cette signature vocale leur a promis un beau parcours : en Février 2010 ils sortent un premier album, « London Busking » (Soulbeats/Discograph), et s’ensuit une tournée avec « the Original Wailers » lors de leur tournée française en 2010. Depuis The Jouby’s a joué sur les scènes du Garorock, du Reggae Sun Ska, du Bikini ou encore de la Cigale et l’Olympia à Paris…

Après la sortie d’un second EP et de multiples tournées (France, Québec, Martinique…) les 3 chanteurs sont plus soudés que jamais, connaissent la scène et savent où ils vont. Leur show retranscrit aujourd’hui toutes ces expériences de vie et de scène.

Infos pratiques

Ouverture des portes : 19h30

Début du concert : 21h

Bar et restauration sur place

Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit

Tram B : arrêt France Alouette

Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

BILLETTERIE

Prévente: 10,99€

Sur Place: 12€

(gratuit pour les – de 12 ans selon la disponibilité)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T21:00:00+01:00

2022-11-19T23:30:00+01:00