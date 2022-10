Marc Delmas – « Sortie 13 » Sortie 13, 4 novembre 2022, Pessac.

Marc Delmas – « Sortie 13 » Vendredi 4 novembre, 21h00 Sortie 13

Prévente: 5,99 €. Sur Place: 6 €.

L’auteur-compositeur et interprète revient avec un quatrième album « Tout est parfait » et à cette occasion nous aurons le plaisir de l’accueillir pour son concert et release party d’album !

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac France

Avec celui-ci, Marc Delmas touche à une grâce lumineuse qu’il avait déjà effleurée avec « La superficie du ciel », son précédent opus. Arpenteur d’espaces infinis et éthérés, il revient ici à la terre qu’il cultive en gentleman-farmer, produisant des légumes comme des chansons, agrestes et légères : « Il y a des couleurs assez naturelles, organiques. J’ai l’impression de ne pas être contemporain. Mais je m’en fous, j’ai pas envie de faire moderne si ce que j’écris ne l’est pas. Ça ne m’intéresse pas d’être enfermé. »

Vingt ans après ses débuts et quatre albums plus tard, la chanson française poursuit une mue infinie et sans but, Marc Delmas est toujours là, marqueur d’un temps qui ne le heurte pas mais a patiné son style pour lui donner un poli inimitable, une matité soyeuse, loin des exigences du moment. Il s’inscrit dans un classicisme intemporel, rejoint les standards de la musique folk US à la Joni Mitchell, Tom Waits ou Susan Vega, le genre de choses avec lesquelles on ne peut pas se tromper.

Dans « Tout est parfait ! » on découvre dans chaque chanson la part de souvenirs, qui pourraient être des contes intemporels. Il poétise le monde et dessine ses morceaux par touches aux couleurs irisées et changeantes.

Infos pratiques

Ouvertures des portes : 19h30

Début du concert : 21h

Bar et restauration sur place

Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit

Accès : Tram B : arrêt France Alouette & Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette



