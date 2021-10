Sortie 13 • LUCAS SANTTANA SORTIE 13, 13 novembre 2021, Pessac.

[http://www.weezevent.com/lucas-santtana-3](http://www.weezevent.com/lucas-santtana-3) Bahia, capitale noire d’un Nordeste résistant, ce guitariste multi-instrumentiste, neveu de Tom Zé et fils du producteur historique Roberto Sant’Ana, a fréquenté très tôt les milieux tropicalistes. De ce mouvement radical apparu au Brésil à la fin des années 1960 et incarné par Gilberto Gil, Tom Zé ou Caetano Veloso, l’auteur-compositeur interprète, a gardé l’esprit, et un précepte : toute vision de la modernité passe par la rupture. Après les collages électroniques de ses débuts, il signe avec son huitième album, O Céu E Velho Há Muito Tempo (Le ciel est vieux depuis longtemps) paru chez NoFormat en 2019, un retour à la simplicité guitare-voix et dresse un tableau dur et sans filtre de la situation politique sociale et culturelle de son pays. ? À (re)découvrir : [https://youtu.be/RL60PU5lxTk](https://youtu.be/RL60PU5lxTk) ___________ INFOS PRATIQUES ___________ ? Bar et restauration sur place ? Tarif : 15 € en prévente / 17€ sur place (gratuit pour les – de 12 ans) ? Billetterie : www.weezevent.com/lucas-santtana-3 ⏰ Ouverture des portes : 19h30 ? Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit Ⓣ Tram B : arrêt France Alouette Ⓑ Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

