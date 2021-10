Sortie 13 • ABESHA SORTIE 13, 5 novembre 2021, Pessac.

[http://www.weezevent.com/abesha](http://www.weezevent.com/abesha) Tesfagergsh a fait de ses origines une arme de danse massive, pour accompagner sa voix profonde et pour vous faire découvrir sa musique, la musique d’Erythrée. C’est cette musique qu’entendra Jean Baptiste Louis, farouche explorateur des musiques éthiopiennes, compositeur, arrangeur et producteur électro. De cette rencontre entre les deux musiciens naîtra Abesha: Un mix entre la musique traditionnelle et l’électro. Une musique électronique festive et organique teintée de hip hop, de jazz et de musiques improvisées. ___________ INFOS PRATIQUES ___________ ? Bar et restauration sur place ? Tarif : 13€ (gratuit pour les – de 12 ans) ? Billet : www.weezevent.com/abesha ⏰ Ouverture des portes : 19h30 ? Rue Walter Scott 33600 Pessac // Parking gratuit Ⓣ Tram B : arrêt France Alouette Ⓑ Bus 4/36 44 : arrêt France Alouette

Prévente : 12€

Venez assiter au concert de ABESHA (ex Abyssinie Club). Sam Tesfagergsh a fait de ses origines une arme de danse massive, pour accompagner sa voix profonde et pour vous faire découvrir sa musique.

SORTIE 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac L’Alouette Gironde



2021-11-05T19:30:00 2021-11-05T23:30:00