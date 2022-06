sortie 13/30 ans Egouts de Paris, 4 juin 2022, Paris.

Le samedi 04 juin 2022

de 10h15 à 11h15

. gratuit

« Paris a sous lui un autre Paris; un Paris d’égouts; lequel a ses rues, ses carrefours, ses places, ses impasses, ses artères, et sa circulation, qui est de la fange, avec la forme humaine de moins. » (Victor Hugo, L’Intestin de Léviathan)

Visiter les égouts de Paris, c’est plonger dans les entrailles de la ville et explorer sa face cachée. C’est aussi découvrir l’histoire de ce réseau, intimement liée à l’évolution et à l’architecture des rues de la capitale. Piétons dans le monde du dessus, nous marchons sur les plaques d’égout sans y faire attention… Mais avons-nous idée de ce qui se passe, juste en dessous ?

En dessous, c’est une ville sous la ville, avec ses rues et sa circulation, comme le décrit Victor Hugo dans L’intestin de Léviathan : ce chapitre des Misérables est consacré aux égouts de Paris, objet de fascination pour l’écrivain.

Les égouts déroulent aujourd’hui sous nos pieds leurs 2 600 km de galeries et boyaux, par lesquels transitent chaque année plus de 300 millions de m3 d’eau de pluie et d’eaux usées. Circulant à travers ce réseau unitaire et gravitaire, elles sont collectées, réorientées, pour être ensuite pompées, aspirées vers des centrales où elles seront traitées et épurées. Les égouts renferment aussi d’autres conduites, d’autres circuits : eau potable, électricité, et même la fibre optique depuis quelques années !

Résolument moderne, le fonctionnement du réseau souterrain imaginé il y a plus d’un siècle demeure d’actualité. C’est l’une de ses particularités, parmi beaucoup d’autres, dont un patrimoine industriel remarquable, fruit du génie des hommes de l’assainissement.

Pour mieux comprendre l’histoire des égouts de Paris, un musée leur est dédié. Son succès reflète bien la fascination des habitants du monde d’en haut, pour cette ville sous la ville.

Egouts de Paris 93 quai d’Orsay 75007 Paris

Contact : 0144410110 infojeunesse6@actisce.net www.animactisce.org

