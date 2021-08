Brognard Brognard Brognard, Doubs Sortie 123 Nature : Le jour de la nuit Brognard Brognard Catégories d’évènement: Brognard

Doubs

Sortie 123 Nature : Le jour de la nuit Brognard, 9 octobre 2021, Brognard. Sortie 123 Nature : Le jour de la nuit 2021-10-09 20:30:00 – 2021-10-09 23:00:00 Mairie 15 Rue de la Croze

Brognard Doubs Brognard Projection puis sortie nocturne. Intervenant : Groupe local LPO de Montbéliard

> Durée : 2 h 30

> Rendez-vous à 20 h 30 à la mairie de Brognard > Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com +33 3 81 94 45 60 Projection puis sortie nocturne. Intervenant : Groupe local LPO de Montbéliard

> Durée : 2 h 30

> Rendez-vous à 20 h 30 à la mairie de Brognard > Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Brognard, Doubs Autres Lieu Brognard Adresse Mairie 15 Rue de la Croze Ville Brognard lieuville 47.52974#6.86758