Sortie 123 Nature La truite Rue de la Bascule Colombier-Fontaine, mercredi 11 décembre 2024.

Sortie 123 Nature La truite Rue de la Bascule Colombier-Fontaine Doubs

Chaque année de novembre à janvier, l’activité de la truite bat son plein. Les eaux sont fraiches et abondantes, c’est le moment de se reproduire ! Venez observer ce spectacle sur le ruisseau du Bié et tout apprendre sur la truite et ses colocataires !

Intervenant PMA

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office du Tourisme).

Enfant à partir de 8 ans (accompagnés d’un parent). Annulation en cas de pluies importantes les jours précédents.

RENDEZ-VOUS de 14 h à 16 h à Colombier-Fontaine, rue de la Bascule, parking le long du ruisseau EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-11 14:00:00

fin : 2024-12-11 16:00:00

Rue de la Bascule Parking le long du ruisseau

Colombier-Fontaine 25260 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr

L’événement Sortie 123 Nature La truite Colombier-Fontaine a été mis à jour le 2024-02-06 par COORDINATION DOUBS