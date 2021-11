Exincourt Exincourt Doubs, Exincourt Sortie 123 nature : Balade thermique Exincourt Exincourt Catégories d’évènement: Doubs

Exincourt Doubs Exincourt À la nuit tombée, un conseiller info énergie muni d’une caméra thermique vous proposera une balade pour visualiser les déperditions de chaleur de bâtiments et apportera des conseils sur les solutions à mettre en place pour les limiter. Intervenant : GAÏA Energies. > A 18 h 30 à la mairie d’Exincourt

damassine@agglo-montbeliard.fr +33 3 81 37 78 35 http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/environnement/education-et-sensibilisation/sorties-123-nature.html

