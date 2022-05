Sortez vos objectifs ! Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Autun Saône-et-Loire Autun EUR Venez découvrir la faune et la flore à travers la macrophotographie

La macrophotographie, la flore, la faune vous passionnent ? Cet événement est pour vous ! Que vous soyez débutants ou expérimentés, profitez de cette journée pour expérimenter votre matériel, parfaire votre technique et discuter biodiversité. Le matin, nous vous proposons une séance “technique macrophotographie” – salle pédagogique du Museum d’histoire naturelle d’Autun.

L’après-midi sera dédiée à une sortie sur le terrain pour vos prises de vues, suivie d’un retour à la salle pédagogique du Museum pour regarder les photos que vous aurez réalisées. La technique photo sera assurée par Yvon Letrange et le Photo Club Autunois. Les participants devront apporter leur propre matériel photo. Repas tiré du sac. inscription@shna.fr +33 3 86 78 79 72 Venez découvrir la faune et la flore à travers la macrophotographie

