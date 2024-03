Sortez du cadre ! Espace Jean Vautrin Bègles, samedi 18 mai 2024.

Sortez du cadre ! Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Espace Jean Vautrin Entrée libre et gratuite

C’est à l’espace Jean Vautrin, à Bègles, que le musée de la Création Franche vous donne rendez-vous pour cette 20e édition de la « Nuit des musées » !

Fermé au public depuis 2021 pour des travaux d’extension et de rénovation, le musée de la Création Franche sort de ses murs et vous propose de découvrir une forme de créations hors-cadre, qui se développe à bas bruits en bords de routes, jusqu’à parfois réinventer/ réenchanter les paysages …

De 18h à 23h

Visite libre de l’exposition « Sortez du cadre ! »

« Sortez du cadre ! » … Ces inspirés du bords des routes, parfois également désignés habitants paysagistes, n’ont pas attendu de recevoir cette invitation pour faire de leur environnement quotidien le théâtre de leur vie ! Monumentaux, sensibles, populaires … ces sites sont le fruit d’hommes et de femmes aux imaginations débordantes qui ont décidé un jour de ne plus se limiter et de réinventer l’espace extime.

Le musée de la Création Franche vous propose de découvrir une sélection de fragments de ces univers, issus de ses collections, qui, pour certains, sortiront exceptionnellement des réserves.

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

©musée de la Création Franche