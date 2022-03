Sortez de votre bulle Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Médiathèque Pierre-Amalric, le vendredi 13 mai à 18:00

Vendredi 13 oblige, pleins feux sur les BD d’horreur, celles qui vous fichent la frousse, celles qui vous obsèdent, celles qui occupent le bas des rayons des librairies et des bibliothèques. Si vous connaissez des titres intéressants, n’hésitez pas à venir avec pour nous les faire découvrir. _Adultes / adolescents._

Entrée libre

2022-05-13T18:00:00 2022-05-13T19:00:00

