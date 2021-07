Paris Mairie du 1er arrondissement Paris SORTEZ AMÉLIE DE LÀ ! – escape game Mairie du 1er arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

SORTEZ AMÉLIE DE LÀ ! – escape game Mairie du 1er arrondissement, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 19 au 23 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h

Du 23 au 27 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h

gratuit

Pour la première fois en Ile-de-France l’Assurance Maladie, en partenariat avec la Ville de Paris, vous invite à participer à un escape game gratuit sur votre santé ! SORTEZ AMÉLIE DE LÀ ! Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur vos droits à l’Assurance maladie ? Ainsi que sur les risques de la vie ? Pour la première fois en Ile-de-France l’Assurance Maladie, en partenariat avec la Ville de Paris, vous invite à participer à un escape game gratuit sur votre santé. En groupe de 6 à 8 personnes, lancez-vous dans l’aventure. Vous aurez 30 minutes pour retrouver Amélie ! Alors si vous souhaitez relever le défi, nous vous attendons : Du 19 au 23 Juillet de 14h à 17h

Du 23 au 27 Août de 14h à 17h » sur réservation cliquez ici Animations -> Loisirs / Jeux Mairie du 1er arrondissement 4 place du Louvre Paris 75001

1 : Louvre – Rivoli (56m) 7 : Pont Neuf (191m)

Contact : https://www.facebook.com/ParisJeunes Animations -> Loisirs / Jeux Étudiants;Insolite;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-19T14:00:00+02:00_2021-07-19T17:00:00+02:00;2021-07-20T14:00:00+02:00_2021-07-20T17:00:00+02:00;2021-07-21T14:00:00+02:00_2021-07-21T17:00:00+02:00;2021-07-22T14:00:00+02:00_2021-07-22T17:00:00+02:00;2021-07-23T14:00:00+02:00_2021-07-23T17:00:00+02:00;2021-08-23T14:00:00+02:00_2021-08-23T17:00:00+02:00;2021-08-24T14:00:00+02:00_2021-08-24T17:00:00+02:00;2021-08-25T14:00:00+02:00_2021-08-25T17:00:00+02:00;2021-08-26T14:00:00+02:00_2021-08-26T17:00:00+02:00;2021-08-27T14:00:00+02:00_2021-08-27T17:00:00+02:00

CPAM

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Mairie du 1er arrondissement Adresse 4 place du Louvre Ville Paris lieuville Mairie du 1er arrondissement Paris