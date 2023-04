Visite de la ferme Danhil : Maraicher, 1 juin 2023, Sort-en-Chalosse .

Visite de la ferme Danhil : Maraicher EUR

260 chemin de Berdoye Sort-en-Chalosse Landes

2023-06-01 15:00:00 – 2023-06-01 16:30:00

EUR 0 0 La ferme propose toute l’année un très large choix de légumes de saison non traités (asperges, pommes de terre nouvelle, carottes, fèves, petits pois, fraises quelques variétés de tomates, …) et Bio (haricots, salades, persil plat et frisé, épinard, mâche, chou fleur, chou rouge et blanc, …). En plus de leur production, découvrez des œufs Bio et fruits (Bio et conventionnels) de producteurs partenaires. Un étal largement garni que vous retrouvez en vente directe à la ferme ou le samedi matin de 7h à 12h30 au marché couvert à Dax.

Découvrez cette ferme familiale et leur large production de légumes de saison non traités et Bio.

