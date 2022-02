Sors Tes Parents Monts, 1 juillet 2022, Monts.

Sors Tes Parents Monts

2022-07-01 20:30:00 – 2022-07-01

Monts Indre-et-Loire

Né de la volonté d’intégrer le public adolescent dans les actions culturelles de la ville de Monts, le dispositif « Sors tes Parents » est l’occasion pour les membres de la Junior Association montoise d’endosser le rôle d’un programmateur d’une salle de spectacle. Au-delà du choix des artistes qu’ils souhaitent programmer, les adolescents sont accompagnés par le service culturel de la ville de Monts et le service jeunesse de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre pour toutes les phases liées à l’organisation de la manifestation telles que la communication, l’accueil des artistes et celui du public. Une belle opportunité pour eux mais aussi pour le public de venir soutenir un projet et de découvrir, par la même occasion, la culture musicale de la jeune génération.

Né de la volonté d’intégrer le public adolescent dans les actions culturelles de la ville de Monts, le dispositif « Sors tes Parents » est l’occasion pour les membres de la Junior Association montoise d’endosser le rôle d’un programmateur d’une salle de spectacle.

culture@monts.fr https://monts.fr/fr/rb/953799/sors-tes-parents

Né de la volonté d’intégrer le public adolescent dans les actions culturelles de la ville de Monts, le dispositif « Sors tes Parents » est l’occasion pour les membres de la Junior Association montoise d’endosser le rôle d’un programmateur d’une salle de spectacle. Au-delà du choix des artistes qu’ils souhaitent programmer, les adolescents sont accompagnés par le service culturel de la ville de Monts et le service jeunesse de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre pour toutes les phases liées à l’organisation de la manifestation telles que la communication, l’accueil des artistes et celui du public. Une belle opportunité pour eux mais aussi pour le public de venir soutenir un projet et de découvrir, par la même occasion, la culture musicale de la jeune génération.

Monts

dernière mise à jour : 2022-02-02 par