le dimanche 15 mai à 10:00

C’est dimanche, sors tes parents ! RDV à la Maison de la musique de Cap Déroulement de la journée du dimanche 15 mai 2022 maison de la musique cap découverte Ateliers d’initiation et de pratique de danses traditionnelles **gratuits et ouverts à tous**, animés par les professeurs et les élèves du conservatoire : – 10 h à 12 h : bal renaissance et bal des petits (dès la maternelle). Pavanes, Branles, Gaillardes, danses en couple, en 2 rangs… – Repas (pique-nique à prévoir, possibilité de petite restauration sur le site de Cap Découverte) – 14 h à 15 h 30 : bal traditionnel (enfants-adultes). Mazurkas, Farandoles, Rondeaux, Cercles circassiens, Hanter-dro, Podharaki… – 17 h à 19 h : Grand bal animé par Âmzic, 1ere partie par les élèves et professeurs du conservatoire. *source : événement [Sors tes parents](https://agendatrad.org/e/36495) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5€ – 7€

avec Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn et Conservatoire de musique et de danse du Tarn

Maison de la Musique, 81450 Le Garric, France



2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T10:00:00