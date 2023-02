SORRY PETIT BAIN, 10 février 2023, PARIS.

Super! présente Sorry en concert le 10 février 2023 à Petit Bain.Centré sur Asha Lorenz et Louis O’Bryen, deux meilleurs amis d’enfance de 22 ans, Sorry a été signé par Domino après avoir développé une réputation de nouveau groupe le plus excitant du circuit underground de Londres. La formation de Sorry est complétée par Lincoln Barrett à la batterie et le bassiste Campbell Baum, ainsi que par un nouveau membre, Marco Pini, aux synthés. Après avoir passé les deux dernières années à sortir une série de singles et deux mixtapes vidéo qui ont valu au groupe les louanges de Pitchfork, The Fader, Vice, Dazed et bien d’autres, le groupe se prépare à annoncer son plus grand projet à ce jour.

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

