**Avec Sorry, But I Feel Slightly Disidentified Benjamin Kahn brosse le portrait d’un corps, de l’un d’entre nous ou de l’un d’entre eux, tout dépend de qui vous êtes.** Une performance solo créée avec et pour l’artiste et interprète **Cherish Menzo**, en tant que première pièce d’une trilogie consacrée à la thématique du corps et des stéréotypes. Un portrait qui tente de témoigner et de comprendre les stéréotypes et l’héritage social que nous traînons tous, de génération en génération. Sans jugement moral aucun, la problématique des stéréotypes nous amène à considérer la très politique question des « frontières », pas les lignes imaginaires séparant deux pays mais bien les frontières réelles, celles sociales, celles émotionnelles. **GÉNÉRIQUE** Concept, direction, chorégraphie : Benjamin Kahn Création et interprétation : Cherish Menzo Costumes, musique, texte Benjamin Kahn **PRODUCTION** Avec le soutien du Theatre Frascatie Amsterdam et du Dutch Performing Arts Remerciements : Hubert Colas / festival Actoral, The Cultural Rucksack (Norvège)

Entrée libre – Pass sanitaire demandé

Dans le cadre du Festival Jerk Off, le Centre Wallonie-Bruxelles accueillera la performance Benjamin Kahn.

