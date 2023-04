Sorry, boys · Marta Cuscunà Le Carreau du Temple Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Sorry, boys · Marta Cuscunà Le Carreau du Temple, 10 mai 2023, Paris. Le jeudi 11 mai 2023

de 19h30 à 19h30

Le mercredi 10 mai 2023

de 19h30 à 20h15

.Public adolescents adultes. payant Tarif A : plein 20€ / réduit 15€ / demi-tarif 10€ Une pièce palpitante de Marta Cuscunà, où le portrait contemporain du féminisme et des nouvelles masculinités infiltre l’univers de la marionnette ! Sorry, boys s’inspire d’un fait divers qui a défrayé la chronique d’une petite ville du Massachusetts en 2000 : 18 lycéennes de moins de 16 ans décidaient de tomber enceinte en même temps pour élever leurs enfants ensemble. Le spectacle s’ouvre sur un apparat scénique proprement saisissant, une trouvaille de la brillante scénographe Paola Villani. Dans la pénombre surgissent douze têtes coupées, marionnettes accrochées sur des tableaux comme autant de trophées de chasse. D’un côté, six adultes : parents, directeur et infirmière du lycée ; de l’autre, les pères adolescents. Un flot de SMS versés sur grand écran – que s’échangent les jeunes femmes, invisibles – insuffle une esthétique numérique contrastant résolument avec l’univers de la marionnette, mais qui l’aspire à la dérobée dans sa sphère contemporaine. Les protagonistes tentent de comprendre les raisons du pacte de maternité entre ces adolescentes. Comment un féminicide dans leur ville a-t-il pu engendrer cette grossesse collective ? Les uns et les autres en débattent, mais n’en restent pas moins cloués au mur. Dernier épisode d’une trilogie explorant les résistances féminines, Sorry, boys s’inscrit dans un travail politique, à la fois féministe et antifasciste, d’une grande subtilité. Manipulant seule les douze marionnettes, et en assurant, seule aussi, toutes les voix, Marta Cuscunà réalise ici une performance exceptionnelle, au retentissement visuel et sonore indélébile. En partenariat avec Le Mouffetard – Centre national de la Marionnette / dans le cadre de la 11e Biennale Internationale des Arts de la Marionnette (BIAM) Le spectacle est caractérisé par l’utilisation explicite de références à connotation sexuelle.

Spectacle surtitré en français
Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

© Daniele Borghello Sorry boys – Marta Cuscunà – BIAM © Daniele Borghello

