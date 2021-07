Paris Le Bab-Ilo Paris Sorriso et ses amis Le Bab-Ilo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le dimanche 8 août 2021

de 18h à 21h

gratuit

Dans le cadre de l’hyperfestival, le club le Bab-Ilo présente son « Bab-Ilo Festival – Jazz à rue du baigneur – Paris XVIIIè. Une serie de concerts et de rencontres avec des acteurs culturels et associatifs du 24 juillet au 8 août 2021 En 1967, Sorriso devient le premier Afro-brésilien à intégrer les Beaux-Arts de Rio de Janeiro. Le pays est en pleine dictature militaire. Et en intégrant cette école, Sorriso, habitant d’un quartier populaire, découvre surtout qu’il est pauvre. « Les riches, eux, pouvaient réfléchir sur le beau. » Quittant précipitamment son pays, au tournant des années 70, il se retrouve en Italie puis en France où il s’impose comme saxophoniste. Sorriso anime la jam jazz bossa nova tous les dimanches au Bab-Ilo depuis de nombreuses années et invitera ses proches à faire le « beouf » pour clôturer le « Bab-Ilo – Hyperfestival ». (Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations) Concerts -> Musiques du Monde Le Bab-Ilo 9 rue du baigneur Paris 75018

