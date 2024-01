SORORO-CLUB #2 Le Hasard Ludique Paris, samedi 13 janvier 2024.

Le samedi 13 janvier 2024

de 20h00 à 01h30

.Tout public. gratuit

Les Sororo-Club sont des événements curatés par la DJ et productrice Mila Necchella pour promouvoir la scène émergeante féminine et queer des musiques électroniques et lutter contre le manque de représentativité des minorités. Pensées comme une mise en réseau et une manière de se fédérer, ces soirées à la fois festives et réflexives sont ouvertes à tous.tes.

▬▬▬▬▬▬ SORORO-CLUB #2

Pour cette deuxième soirée au Hasard Ludique, Mila Necchella propose une soirée en deux temps avec une discussion sur les problématiques de santé mentale et physique propre aux minorités dans le monde de la nuit, suivie de DJ sets de Poiçon et Saari. RDV sur le dancefloor !

19h00-20h00 – TALK – PLATEAU RADIO

Mila Necchella invite Bambi et Desire pour réfléchir et discuter des questions de santé mentale et physique propres aux personnes minorisées dans le monde de la nuit à l’occasion d’un plateau radio enregistré en direct pour l’épisode 10 de l’émission Sororo-Club sur Station Station.

DJ SETS

20h00-21h30 : Poiçon

21h30-23h00 : Mila Necchella

23h00-00h30 : Saari



00h30-01h30 : B23

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Sororo-Club