Sororités – Conte musical dansé • Cie Keruzha Théâtre Mandapa Paris, vendredi 8 mars 2024.

Sororités – Conte musical dansé • Cie Keruzha Un duo chanté, dansé et raconté.

L’histoire des béguines, et ce que ces femmes nous disent à propos de liberté et d’émancipation.

C’était hier, ce pourrait être aujourd’hui… Vendredi 8 mars, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00

Dans un lieu clos baigné des rumeurs de la ville environnante, un duo esquisse une journée chez les Béguines. Chant, danse, récit et arts plastiques font trace du quotidien de ces femmes dont le statut informel a défié toute assignation.

Face aux mutations sociales, aux jeux de pouvoirs, et à l’essor d’une économie monétaire prenant le pas sur l’économie réelle, elles ont su discerner, expérimenter, innover. En restant solidaires, elles ont tracé leurs chemins propres dans un environnement complexe et en proie à des clivages multiples.

C’était au XIIIᵉ siècle, ce pourrait être aujourd’hui.

Femme, dissident, différent, étranger, autre, nous restons confrontés à la responsabilité de faire de la contrainte un instrument de liberté, et de devenir un être de réponse : une force de proposition et de création.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C'est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

