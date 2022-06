« Sororités » : Béguines – une autre histoire de l’émancipation et de la liberté des femmes Meyrals, 4 août 2022, Meyrals.

« Sororités » : Béguines – une autre histoire de l’émancipation et de la liberté des femmes

63 Rue Saint Eutrope Meyrals Dordogne Périgord Noir Vallée Dordogne

2022-08-04 21:00:00 – 2022-08-04 22:00:00

Meyrals

Dordogne

Meyrals

« Sororités » : Béguines – une autre histoire de l'émancipation et de la liberté des femmes

Dans un lieu clos baigné des rumeurs de la ville environnante, un duo esquisse une journée chez les Béguines. Chant, danse, récit et arts plastiques font trace du quotidien de ces femmes dont le statut informel a défié toute assignation.

Face aux mutations sociales, aux jeux de pouvoirs, et à l’essor d’une économie monétaire prenant le pas sur l’économie réelle, elles ont su discerner, expérimenter, innover. En restant solidaires, elles ont tracé leurs chemins propres dans un environnement complexe et en proie à des clivages multiples.

Renseignements au 06 52 73 28 93

10€ plein tarif, 8€ tarif réduit, places disponibles par Cultures du Coeur

+33 6 52 73 28 93

Meyrals

dernière mise à jour : 2022-06-27 par Périgord Noir Vallée Dordogne