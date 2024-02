Sororité, révolte, pleurs et joie dans cette première forme longue de Leïla Ka Le CENTQUATRE – PARIS Paris, samedi 17 février 2024.

Le samedi 17 février 2024

de 16h00 à 17h00

Le samedi 16 mars 2024

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 15 mars 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant

de 9 € à 18 €

Dans sa première forme longue pensée pour cinq interprètes, la chorégraphe Leïla Ka transcrit les amitiés et solidarités féminines en un ballet vif et saisissant, au rythme des souffles et des musiques.

Avec Maldonne, Leïla Ka transpose sur scène des émotions et moments de partage vécus avec ses sœurs, ses amies, les femmes croisées au fil des soirées et des années. Sororité, révolte, pleurs, euphorie et joie traversent une écriture chorégraphique percutante. Choisies dans d’infinies nuances de formes, motifs, couleurs et styles, les robes sont au cœur d’une création qui s’appuie tantôt sur le rythme des souffles, tantôt sur les musiques les plus diverses.

Portée par l’envie de rebattre les cartes, puisqu’il y a eu maldonne et que les inégalités perdurent, cette première forme longue et collective intègre la pièce courte Bouffées, lauréate 2022 du concours Danse Élargie au Théâtre de la Ville et présentée au festival Séquence Danse Paris en 2023. Leïla Ka, artiste associée au CENTQUATRE-PARIS, y poursuit un travail entamé en 2018 avec le solo Pode Ser et déjà salué pour son impressionnante puissance expressive.

Festival Séquence Danse Paris 2024

Focus sur la danse contemporaine : 12e édition

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

