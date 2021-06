SORORITÉ DANS LES CULTURES La Prairie du Canal, 19 juin 2021-19 juin 2021, Bobigny.

⛱ SORORITE DANS LES CULTURES ⛱ ? ? PWFM, Provocative Women for Music, Des Colérées et la Prairie du Canal se rassemblent pour célébrer les femmes de la culture française. La journée sera rythmée par une conférence, la projection d’un documentaire, des ateliers créatifs, un village de stands. Réunion de collectifs, de créatrices, d’artistes, de professionnelles et de vous pour profiter tou·te·s ensemble dans la ferme urbaine de la prairie du Canal. ➨14h : Ouverture des portes ➨ De 15h à 16h30 : Conférence autour de la place des femmes dans la (les) culture(s) en France ➨ De 17h30 à 19h : Diffusion du documentaire « La nuit venue, on y verra plus clair », qui questionne la place des femmes dans les musiques électroniques. ➨ De 19h30 À 22h : Concerts ?☀️ Côté village☀️? ➨ ? Alien.she, exposition collective d’artistes d’art contemporain ; [https://www.instagram.com/alienshe.art/](https://www.instagram.com/alienshe.art/) ➨ ? Soeurs Malsaines, exposition ; [https://www.facebook.com/SoeursMalsaines/](https://www.facebook.com/SoeursMalsaines/) ➨ ? Elyah Altar, tarot et soins énergétiques ; [https://www.instagram.com/elyahaltar/](https://www.instagram.com/elyahaltar/) ➨ ? Haïku, bijoux artisanaux et poétiques ; [https://www.instagram.com/haiku.atelier/](https://www.instagram.com/haiku.atelier/) ➨ ? La Rage, atelier sérigraphie d’affiches féministes ; [https://www.larage.org/fr/ateliers/](https://www.larage.org/fr/ateliers/) ➨ ? Bibliothèque féministe et vente de CBD, Lady Long Solo ; ➨ ? Atelier créations de diadèmes et couronnes avec DYNASTIE ; [https://www.facebook.com/Dynastie.couronnes.diademes/](https://www.facebook.com/Dynastie.couronnes.diademes/) ; ➨ ? Bernadette, initiation mix ; ➨ ? Stands d’info avec La Maison des Âmes ; ➨ ? Retro Satanas, création de vêtements à partir de tissus de seconde main ; [https://www.instagram.com/retro.satanas/](https://www.instagram.com/retro.satanas/) ➨ ? Yoga avec Ahimsa ; [https://www.facebook.com/ahimsayogafrance/](https://www.facebook.com/ahimsayogafrance/) ❤ Nos petits potes ❤ Beware OXY Paris Techno Technopol ?? C’est où ? ? ? La Prairie du Canal 55 rue de Paris 93000 Bobigny Bus 147, Arrêt La Folie Ligne 5, Arrêt Pantin Bobigny Raymond Queneau ❤ Billetterie à venir ❤ Visuel par Apolline Attia

Billeterie à venir

La Prairie du Canal 55 rue de Paris, Bobigny, 93000 Bobigny Seine-Saint-Denis



