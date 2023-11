Sorj Chalandon au Divan, rencontre Littérature Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 11h30 à 13h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l'auteur Sorj Chalandon à l'occasion de la parution de son roman « L'Enragé » aux Éditions Grasset & Fasquelle. Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir L'Enragé publié aux Éditions Grasset & Fasquelle. Un roman d'une très grande puissance évocatrice et émotionnelle. En 1934 un jeune garçon s'évade d'une colonie pénitentiaire pour mineurs. Sorj Chalandon y mêle l'histoire de France, de la Commune à la Deuxième Guerre mondiale sur fond de conflits politiques et d'engagements littéraires. Après trente-quatre ans à Libération, Sorj Chalandon est aujourd'hui journaliste au Canard enchaîné. Ancien grand reporter, prix Albert-Londres (1988), il est l'auteur de dix romans, tous parus chez Grasset & Fasquelle.

