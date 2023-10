CINÉMA « PRESQUE » EN PLEIN AIR POUR HALLOWEEN La Halle Sorigny Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

CINÉMA « PRESQUE » EN PLEIN AIR POUR HALLOWEEN
La Halle Sorigny
Samedi 21 octobre, 19h00

FILM : L'Étrange Noël de monsieur Jack
de Henry Selick

SAMEDI 21 OCTOBRE • La Halle, Av. du 11 novembre 37250 SORIGNY

(repli à la Salle des Fêtes en cas de mauvais temps) SYNOPIS : Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année, et il rêve de changement. C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de Noël… L’Etrange Noël de Monsieur Jack est un classique des films d’Halloween ; un intemporel à partager en famille sous une double dose de couverture. Une soirée pour gentiment frissonner. Durée 1h15 • à partir de 8 ans Ouverture du site vers 19h Evénement gratuit Projection à la tombée de la nuit (vers 19h30) Pour plus de confort pensez à prendre un transat et une double dose de couverture ! Un évènement de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre

02 47 34 29 00 – 06 75 88 39 52 // www.tourainevalleedelindre.fr

en partenariat avec la commune de Sorigny

