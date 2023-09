Family Park fête Halloween Sorigny, 21 octobre 2023, Sorigny.

Sorigny,Indre-et-Loire

Venez vous amuser à Family Park qui sera métamorphosé pour Halloween, des surprises vous y attendent ! Pendant toutes les vacances de la Toussaint, le parc est ouvert en continue et l’ambiance du parc sera aux couleurs de l’automne, d’Halloween et des citrouilles !.

Vendredi 2023-10-21 10:30:00 fin : 2023-11-05 17:30:00. 20 EUR.

Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and have fun at Family Park, which will be transformed for Halloween, with lots of surprises in store! During the All Saints’ vacation, the park will be open non-stop, and the atmosphere will be all autumn, Halloween and pumpkin!

Ven a divertirte a Family Park, que se transformará para Halloween, ¡con muchas sorpresas! Durante las vacaciones de Todos los Santos, el parque permanecerá abierto ininterrumpidamente y el ambiente se llenará de los colores del otoño, Halloween y las calabazas

Kommen Sie und vergnügen Sie sich im Family Park, der sich an Halloween verwandeln wird. Es warten viele Überraschungen auf Sie! Während der gesamten Allerheiligenferien ist der Park durchgehend geöffnet und die Atmosphäre des Parks wird in den Farben des Herbstes, von Halloween und Kürbissen erstrahlen!

Mise à jour le 2023-09-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme