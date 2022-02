S’orienter vers une école de commerce Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

S’orienter vers une école de commerce Cité des sciences et de l’Industrie, 29 septembre 2021, Paris. S’orienter vers une école de commerce

du mercredi 29 septembre 2021 au mercredi 16 mars à Cité des sciences et de l’Industrie

Elles sont nombreuses et font rêver les lycéens. Comment choisir celles qui correspondent à ses centres d’intérêts, à ses projets professionnels ? Comment connaitre les écoles reconnues, et identifier les formations de qualité ? Public cible : parents d’élèves de première et/ou seconde générale, technologique. 16h30-18h [VISIO] Comment choisir celles qui correspondent à ses centres d’intérêts, à ses projets professionnels ? Comment connaitre les écoles reconnues, et identifier les formations de qualité ? Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T16:30:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-29T16:30:00 2021-09-29T18:00:00;2021-10-20T16:30:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-20T16:30:00 2021-10-20T18:00:00;2022-03-16T16:30:00 2022-03-16T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

S’orienter vers une école de commerce Cité des sciences et de l’Industrie 2021-09-29 was last modified: by S’orienter vers une école de commerce Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 29 septembre 2021 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris