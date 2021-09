Saint-Yrieix-la-Perche la Parenthèse Numérique Haute-Vienne, Saint-Yrieix-la-Perche S’orienter : découvrir des métiers par l’ERIP SUD HAUTE VIENNE la Parenthèse Numérique Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’évènement: Haute-Vienne

la Parenthèse Numérique, le mercredi 15 septembre à 10:00 Gratuit – sur inscription

Découvrez les métiers qui vous correspondent en fonction de vos intérêts et de vos compétences. la Parenthèse Numérique 87500 ST YRIEIX Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T12:00:00

