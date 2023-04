Léo Le Petit Robot Et La Maison Des Emotions THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL SORGUES Catégories d’Évènement: Sorgues

Léo Le Petit Robot Et La Maison Des Emotions THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL, 20 juillet 2023, SORGUES. Léo Le Petit Robot Et La Maison Des Emotions THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL. Un spectacle à la date du 2023-07-20 à 16:00 (2023-07-20 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. Léo est un petit robot rigolo. Mais aujourd’hui Léo en a gros. Il a perdu ses amies les émotions qui se sont cachées dans la maison. Une seule solution : partir à l’aventure pour les retrouver ! Des marionnettes attachantes et un décor coloré, plein de textures, inspiré de la pédagogie Montessori. Un voyage ludique et interactif pour découvrir tout en douceur la joie, la tristesse, la colère et la peur. Un spectacle interactif pour les tout-petits ! Léo Le Petit Robot Et La Maison Des Emotions Votre billet est ici THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL SORGUES 135 Avenue Louis pasteur Vaucluse 17.8

