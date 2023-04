Lilou Et La Porte Kivahou THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL SORGUES Catégories d’Évènement: Sorgues

Vaucluse

Lilou Et La Porte Kivahou THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL, 20 juillet 2023, SORGUES. Lilou Et La Porte Kivahou THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL. Un spectacle à la date du 2023-07-20 à 17:30 (2023-07-20 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. Lilou ne veut plus être une marionnette. Elle rêve d’aller dans le monde des « Grandes Personnes » mais le chemin est semé d’embûches. La progression de Lilou de sa vie de marionnette à celle de grande personne en passant par sa vie de petite fille, se fait au rythme des rencontres, mais aussi grâce à l’entraide et à l’amitié qui en découlent. Lilou parviendra-t-elle à résoudre les énigmes du Gardien de la porte et réussira t-elle à rejoindre le monde des grandes personnes ? Un spectacle familial INTERACTIF, poétique, envoûtant et drôle. Lilou Et La Porte Kivahou Votre billet est ici THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL SORGUES 135 Avenue Louis pasteur Vaucluse 17.8

EUR17.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Sorgues, Vaucluse Autres Lieu THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL Adresse 135 Avenue Louis pasteur Ville SORGUES Departement Vaucluse Tarif 17.8 17.8 Lieu Ville THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL SORGUES

THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL SORGUES Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sorgues/

Lilou Et La Porte Kivahou THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL 2023-07-20 was last modified: by Lilou Et La Porte Kivahou THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL 20 juillet 2023 THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL SORGUES

SORGUES Vaucluse