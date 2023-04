Comme Ils Disent THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL, 17 juillet 2023, SORGUES.

Comme Ils Disent THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL. Un spectacle à la date du 2023-07-17 à 21:00 (2023-07-17 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

Vous croyez que la vie de couple est un long fleuve tranquille ? Phil et David vont bousculer vos illusions !Entrez dans l’intimité de ces deux personnages hauts en couleur qui se lient, s’éloignent, se rejoignent… Ils s’aiment, s’engueulent, se réconcilient, oscillent entre une sincérité profonde et une mauvaise foi notoire.Bel hymne à la tolérance dans cette pièce où vous rirez beaucoup. Tout le monde se reconnaît et vous finirez par oublier que ce sont deux « homos », comme ils disent !Le Saviez-vous ?Après avoir affiché complet durant tout le Festival Off d’Avignon 2018 et 2019 et classé parmi les 20 meilleures Comédies du Festival Off 2019, « Comme ils disent » part en tournée pour vous rencontrer… Et vous faire rire ! Comme Ils Disent

THEATRE CONFIDENTIEL-HOTEL NOVOTEL SORGUES 135 Avenue Louis pasteur Vaucluse

