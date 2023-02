Sorgin gaua Ciboure, 10 février 2023, Ciboure .

Sorgin gaua

Place du fronton Ciboure Pyrénées-Atlantiques

2023-02-10 – 2023-02-10

Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

A partir de 20h, place de Ciboure, défilé des Sorgin, mutxikoak et concerts sous chapiteau.

Sur place, à boire et à manger (Kaskarotenia ikastola)

Concerts sous chapiteau : Rakata’punk – Kiki and the red kiketz – Frigo.

A partir de 20h, place de Ciboure, défilé des Sorgin, mutxikoak et concerts sous chapiteau.

Sur place, à boire et à manger (Kaskarotenia ikastola)

Concerts sous chapiteau : Rakata’punk – Kiki and the red kiketz – Frigo.

+33 5 59 47 64 56 Donibane Ziburuko Ihauteriak

Ihauteri

Ciboure

dernière mise à jour : 2023-01-18 par