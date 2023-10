Conférence sur le SOMMEIL à SOREZE (Tarn) SOREZE Sorèze, 16 novembre 2023, Sorèze.

Les élus du Comité Territorial de la Montagne Tarnaise et Castres de la MSA Midi-Pyrénées Nord vous invitent à une Conférence sur le SOMMEIL, animée par le Docteur Marc DELANOE (ancien Médecin Chef de la Santé Sécurité au Travail de la MSA Midi-Pyrénées Nord) :

JEUDI 16 NOVEMBRE 2023 à 20H30

à SOREZE (81540)

Une collation vous sera offerte à l’issue de la Conférence

pour tout renseignement :

Josiane MARTY, Présidente du Comité Territorial de la Montagne Tarnaise et Castres – tél 06 07 79 73 30

Michel MARCOUL Administrateur Référent du Comité Territorial de la Montagne Tarnaise et Castres Tél 06 17 40 71 72

