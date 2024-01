Concert Kaligramme Chanson française salle des fêtes de SORE Sore, samedi 27 janvier 2024.

Concert Kaligramme Chanson française salle des fêtes de SORE Sore Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27 23:00:00

Une voix suave et authentique accompagnée par des instruments organiques clarinette, guitares, batterie, contrebasse.

Au croisement des musiques nomades et de la chanson française, Kaligramme se nourrit de multiples sources d’inspirations. Les chansons parlent de notre époque, autour d’une réalité-fiction et délivrent des messages humanistes, aussi intimes qu’universels.

Pour Kaligramme, l’accomplissement passe par le live, c’est avant tout un moment de partage avec le public.

salle des fêtes de SORE place de la République

Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine mairie@sore.fr



L’événement Concert Kaligramme Chanson française Sore a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Cœur Haute Lande