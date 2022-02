Sordide / Neige Morte L’Embobineuse, 18 février 2022, Marseille.

L’année commence en retard et dans le noir, guitares dans le mur et mauvaises ondes crachées dans le bruit. **Neige Morte** Neige Morte flirte avec le black metal en lui twistant la tête avec une approche expérimentale voire psychédélique, des voix parfois nues, parfois très trafiquées, des structures où l’inventivité prend le pas sur la technicité, où l’électronique noise est la queue d’une comète punk traditionnaliste, où une enclume doom vient écraser un blast pianissimo. Division Records / Lyon [https://neigemorte.bandcamp.com](https://neigemorte.bandcamp.com) **Sordide** Trois ombres à pseudonyme dans la brume. Depuis leur premier album « La France a peur » en 2014, ils jouent pourtant du black metal en s’en foutant un peu, entre bruitisme et abysses. Sordide chante l’hiver des peuples, contre les nations et leurs guerres. « Je n’ai nul pays », « Ruines futures » : le début de leur quatrième album, chez Throatruiner, annonce la « couleur ». « Les idées blanches » sonne moins noir, mais toujours sombre, froid et intense, gris comme le béton et le ciel après un accident industriel. Avantgarde records / Throatruiner / Rouen [https://sordide.bandcamp.com](https://sordide.bandcamp.com) **Uwë Bolg** passera de la musique pour les âmes errantes, non content d’avoir illustré à la main cette belle soirée d’hiver. [https://soundcloud.com/010100](https://soundcloud.com/010100) 21h – 8€ + 2€ adhésion 2021/2022

