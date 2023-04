Vannerie sauvage Parking de l’abbaye de Sorde, 18 octobre 2023, Sorde-l'Abbaye.

L’atelier Lur Saskia nous propose une journée autour de la vannerie sauvage. Vous apprendrez à fabriquer différents objets à partir de lianes, de noisetier, de saules, etc. Réservation avant le 17 Octobre, nombre de places limités. Prévoir votre pique-nique, prévoir la journée en extérieur..

2023-10-18 à ; fin : 2023-10-18 . EUR.

Parking de l’abbaye de Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Lur Saskia workshop offers us a day around wild basketry. You will learn how to make different objects from lianas, hazelnut, willow, etc. Reservation before October 17, number of places limited. Bring your own picnic, plan for a day outside.

El taller Lur Saskia ofrece una jornada de cestería silvestre. Aprenderás a elaborar diferentes objetos con lianas, avellano, sauce, etc. Reserva antes del 17 de octubre, número de plazas limitado. Traiga su propio picnic y prevea pasar el día al aire libre.

Das Atelier Lur Saskia bietet uns einen Tag rund um die wilde Korbflechterei an. Sie werden lernen, verschiedene Gegenstände aus Lianen, Haselnusssträuchern, Weiden usw. herzustellen. Reservieren Sie vor dem 17. Oktober, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Bringen Sie Ihr Picknick mit, planen Sie den Tag im Freien.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans