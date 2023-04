Balade naturaliste en canoe͏̈ Imp. du Poun, 40300 Sorde-l’Abbaye, 20 septembre 2023, Sorde-l'Abbaye.

En tandem dans nos canoe͏̈s-kayaks, sur un parcours de 8km encadré par 2X Aventure, nous vous pagaierons gaiement en eau calme au fil du Gave d’Oloron à la rencontre de la faune et de la flore de cet affluent de notre cher fleuve Adour.

Prévoyez chaussures et vêtements adaptés aux sports nautiques.

2023-09-20 à ; fin : 2023-09-20 . EUR.

Imp. du Poun, 40300 Sorde-l’Abbaye

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



In tandem in our canoe-kayaks, on a 8km course supervised by 2X Aventure, we will paddle happily in calm water along the Gave d’Oloron to meet the fauna and flora of this tributary of our beloved river Adour.

Bring shoes and clothes adapted to water sports

En tándem en nuestras canoas y kayaks, en un recorrido de 8 km supervisado por 2X Aventure, remaremos alegremente a lo largo del Gave d’Oloron para descubrir la fauna y la flora de este afluente de nuestro querido río Adour.

Por favor, traiga calzado y ropa adecuada para practicar deportes acuáticos

Auf einer 8 km langen Strecke, die von 2X Aventure betreut wird, paddeln wir im Tandem in unseren Kanus und Kajaks durch ruhiges Wasser auf dem Gave d’Oloron und lernen die Flora und Fauna dieses Nebenflusses unseres geliebten Flusses Adour kennen.

Bringen Sie Schuhe und Kleidung mit, die für Wassersport geeignet sind

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Pays d’Orthe et Arrigans