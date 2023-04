Festival des Abbayes (Duo Violon Piano : Sarah Nemtanu et Romain Descharmes) Eglise abbatiale Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

Festival des Abbayes (Duo Violon Piano : Sarah Nemtanu et Romain Descharmes) Eglise abbatiale, 18 juin 2023, Sorde-l'Abbaye. Duo Violon Piano avec Sarah Nemtanu (Violon) et Romain Descharmes (Piano)

Réservation conseillée..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 20:30:00. EUR.

Eglise abbatiale

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Violin Piano Duo with Sarah Nemtanu (Violin) and Romain Descharmes (Piano)

Reservation recommended. Dúo de violín y piano con Sarah Nemtanu (violín) y Romain Descharmes (piano)

Se recomienda reservar. Duo Violine Piano mit Sarah Nemtanu (Violine) und Romain Descharmes (Piano)

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Pays d'Orthe et Arrigans

