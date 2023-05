Nouvelle(s) histoire(s) de Sorde (conférence) Abbaye de Sorde, 3 juin 2023, Sorde-l'Abbaye.

Comment saisir l’imbroglio constructif étalé sur près de deux millénaires qu’est l’ensemble

abbatial de Sorde ? C’est ce que le programme collectif de recherche (PCR), intitulé

SORDUS « De la villa romaine à l’abbaye mauriste », s’est donné comme tâche durant les

4 années de son activité (2022-2025)..

Abbaye de Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



How to understand the constructive imbroglio spread over nearly two millennia that is the abbey complex of Sorde?

abbey of Sorde? This is what the collective research program (PCR), entitled

SORDUS « From the Roman villa to the Mauritian abbey », has set itself the task during its

4 years of its activity (2022-2025).

¿Cómo comprender el embrollo constructivo de casi dos milenios que es la abadía de Sorde?

abadía de Sorde? Esto es lo que el programa colectivo de investigación (PCR), titulado

SORDUS « De la villa romana a la abadía mauriciana », se ha fijado como tarea de

4 años de su actividad (2022-2025).

Wie kann man das über fast zwei Jahrtausende hinweg entstandene bauliche Durcheinander, das die Abtei von Sorde darstellt, erfassen?

der Abtei von Sorde? Dies ist das Ziel des kollektiven Forschungsprogramms (PCR) mit dem Titel

SORDUS « Von der römischen Villa zur maurischen Abtei », das sich während seiner Laufzeit von 2015 bis 2020 die Aufgabe gestellt hat, die Abtei zu erhalten

4 Jahre lang (2022-2025).

