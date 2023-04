Balade sur les côteaux de Sorde l’Abbaye avec Jeanine, 6 mai 2023, Sorde-l'Abbaye .

Sorde-l’Abbaye ,Landes ,

Balade sur les côteaux de Sorde l’Abbaye avec Jeanine EUR

Place de la mairie Sorde-l’Abbaye Landes

2023-05-06 08:30:00 – 2023-05-06

Sorde-l’Abbaye

Landes

.

EUR Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine, greeter de la Vallée du Kiwi. Elle vous propose une balade commentée sur les coteaux de Sorde et les bords du Gave. Vous découvrirez l’histoire de la région, de la préhistoire à nos jours et profiterez d’une vue panoramique sur la vallée du Gave, le village et les Pyrénées. Rendez-vous place de la mairie à 8h15. Être très bien chaussés et prévoir une réserve d’eau. Limité à 6 personnes. Possibilité de varier le parcours en fonction de la météo. Durée : 3h.

Réservation obligatoire au 05 58 73 00 52 ou à tourisme@orthe-arrigans.fr.

Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine qui vous propose une balade commentée sur les coteaux de Sorde et les bords du Gave. Vous découvrirez l’histoire de la région, de la préhistoire à nos jours et profiterez d’une vue panoramique sur la vallée du Gave, le village et les Pyrénées.

© OTPOA

Sorde-l’Abbaye

dernière mise à jour : 2023-03-21 par