Balade sur les côteaux de Sorde l’Abbaye avec Jeanine Place de la mairie, 22 avril 2023, Sorde-l'Abbaye.

Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine, greeter de la Vallée du Kiwi. Elle vous propose une balade commentée sur les coteaux de Sorde et les bords du Gave. Vous découvrirez l’histoire de la région, de la préhistoire à nos jours et profiterez d’une vue panoramique sur la vallée du Gave, le village et les Pyrénées. Rendez-vous place de la mairie à 8h45. Être très bien chaussés et prévoir une réserve d’eau. Limité à 6 personnes. Possibilité de varier le parcours en fonction de la météo. Durée : 3h.

Réservation obligatoire au 05 58 73 00 52 ou à tourisme@orthe-arrigans.fr..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . EUR.

Place de la mairie

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Visit Sorde l’Abbaye differently with Jeanine, greeter of the Kiwi Valley. She offers you a guided walk on the hillsides of Sorde and the banks of the Gave. You will discover the history of the region, from prehistory to nowadays, and enjoy a panoramic view on the Gave valley, the village and the Pyrenees. Meeting point at the town hall at 8:45 am. Be well shod and bring a supply of water. Limited to 6 people. Possibility to vary the route according to the weather. Duration: 3 hours.

Reservation required at 05 58 73 00 52 or at tourisme@orthe-arrigans.fr.

Visite Sorde l’Abbaye de una manera diferente con Jeanine, saludadora del Valle del Kiwi. Ella le propone un paseo guiado por las laderas de Sorde y las orillas del Gave. Descubrirá la historia de la región, desde la prehistoria hasta nuestros días, y disfrutará de una vista panorámica del valle del Gave, del pueblo y de los Pirineos. Punto de encuentro en el ayuntamiento a las 8.45 h. Se ruega ir bien calzado y llevar agua. Limitado a 6 personas. Posibilidad de variar el recorrido en función de las condiciones meteorológicas. Duración: 3 horas.

Reserva obligatoria en el 05 58 73 00 52 o en tourisme@orthe-arrigans.fr.

Besuchen Sie Sorde l’Abbaye einmal anders mit Jeanine, Greeter aus dem Kiwi-Tal. Sie bietet Ihnen einen kommentierten Spaziergang über die Hänge von Sorde und die Ufer des Gave an. Sie werden die Geschichte der Region von der Vorgeschichte bis heute entdecken und einen Panoramablick auf das Gave-Tal, das Dorf und die Pyrenäen genießen. Treffpunkt: Place de la mairie (Rathausplatz) um 8:45 Uhr. Sie sollten gut beschuht sein und einen Wasservorrat mitbringen. Begrenzt auf 6 Personen. Möglichkeit, die Strecke je nach Wetterlage zu variieren. Dauer: 3 Stunden.

Reservierung erforderlich unter 05 58 73 00 52 oder tourisme@orthe-arrigans.fr.

Mise à jour le 2023-03-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans