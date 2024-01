L’émoi des Mots : Christian Laborde Sorde-l’Abbaye, samedi 17 février 2024.

L’émoi des Mots : Christian Laborde Sorde-l’Abbaye Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Christian Laborde scatte les mots de Nougaro, et ça tourbillonne, ça déménage et ça se bouscule au portillon de cette poésie à la fois savante et popu-laire. Chez l’écrivain aussi, un torrent de cailloux roule dans son accent. C’est de la fraternité, de la poésie, du slam, du jazz… et ça cogne !

C’est le témoignage d’une fraternité poétique. Un voyage direct du coeur de Christian vers celui de Claude.

Salles des fêtes

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



