Conférence Serge Pacaud Sorde-l’Abbaye, samedi 27 janvier 2024.

Conférence Serge Pacaud Sorde-l’Abbaye Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 16:00:00

fin : 2024-01-27 18:00:00

Samedi 27 janvier à 16h, dans la salle des fêtes de Sorde l’Abbaye, les « Amis de Sorde et du Pays d’Orthe » proposent une conférence de Serge Pacaud sur le thème :

« Monastères et bastides des Landes vus à travers l’histoire de Sorde et quelques autres villes neuves ».

À l’issue de la conférence,

– Dédicace du livre « L’Abbaye de Sorde, entre Gascogne, Pays basque et Béarn »

– Pot de l’amitié offert par l’association.

Salle des fêtes

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine amis.de.sorde@gmail.com



