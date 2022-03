Sorciers et sorcières. La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Sorciers et sorcières. La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 27 mars 2022, Nevers. Sorciers et sorcières.

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le dimanche 27 mars à 17:00

Fantastique, sortilèges et sorcellerie d’Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, Paul Dukas, Modeste Moussorgski, Manuel de Falla, John Williams.

TARIFS : 17 € / 12 € – gratuit pour les élèves du conservatoire de moins de 26 ans et pour les moins de 18 ans – tarif réduit (12 €) pour un accompagnant.

Concert de l’Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais, sous la direction de Dominique Baran. La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T19:00:00

