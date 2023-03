SORCIERES – LECTURE MUSICALE d’après l’essai de Mona Cholle L’ANTIPODE MJC RENNES, 14 avril 2023, RENNES.

Sorcières – France – Lecture musicale – Musique – Littérature Par le collectif À définir dans un futur proche Une adaptation d'après l'essai de Mona Chollet, Sorcières la puissance invaincue des femmes (La Découverte / éditions Zones, 2018) Géraldine Sarratia a eu l'idée d'adapter musicalement le livre de Mona Chollet Sorcières, la puissance invaincue des femmes (La Découverte / éditions Zones, 2018) suite à une rencontre avec l'autrice. L'accord donné par l'autrice et son éditrice, le collectif À définir dans un futur proche donne naissance au spectacle. Plusieurs envies motivent cette adaptation : faire entendre avant tout ce texte, sans conteste un des essais les plus marquants (Sa puissance, son acuité, son humour aussi) de ces dernières années. Qui mieux que la sorcière, et sa résurgence dans des incarnations contemporaines (la femme sans enfant, la célibataire, la femme aux cheveux blanc) interroge les normes dominantes qui pèsent et modèlent les féminités ? Aussi, le faire entendre par une multitude de voix de femmes : des actrices d'âges, d'horizons, d'origines différentes, mais aussi des musiciennes. Plus qu'une lecture, le spectacle consiste en une mise en correspondance d'extraits de l'ouvrage et de chansons, et de parties instrumentales, qui répondent au texte comme un chœur antique et lui offre de nouvelles résonances. Sur scène, musiciennes et actrices se succèdent, multipliant les féminités, générations, identités. Ensemble, elles composent une forme mouvante, libre : la puissance invaincue des femmes. « Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l'intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière » – Mona Chollet

L’ANTIPODE MJC RENNES RENNES 2, rue André Trasbot Ille-et-Vilaine

Géraldine Sarratia a eu l’idée d’adapter musicalement le livre de Mona Chollet Sorcières, la puissance invaincue des femmes (La Découverte / éditions Zones, 2018) suite à une rencontre avec l’autrice. L’accord donné par l’autrice et son éditrice, le collectif À définir dans un futur proche donne naissance au spectacle.

Plusieurs envies motivent cette adaptation : faire entendre avant tout ce texte, sans conteste un des essais les plus marquants (Sa puissance, son acuité, son humour aussi) de ces dernières années. Qui mieux que la sorcière, et sa résurgence dans des incarnations contemporaines (la femme sans enfant, la célibataire, la femme aux cheveux blanc) interroge les normes dominantes qui pèsent et modèlent les féminités ? Aussi, le faire entendre par une multitude de voix de femmes : des actrices d’âges, d’horizons, d’origines différentes, mais aussi des musiciennes.

Plus qu’une lecture, le spectacle consiste en une mise en correspondance d’extraits de l’ouvrage et de chansons, et de parties instrumentales, qui répondent au texte comme un chœur antique et lui offre de nouvelles résonances. Sur scène, musiciennes et actrices se succèdent, multipliant les féminités, générations, identités. Ensemble, elles composent une forme mouvante, libre : la puissance invaincue des femmes.

« Si vous êtes une femme et que vous osez regarder à l’intérieur de vous-même, alors vous êtes une sorcière » – Mona Chollet

