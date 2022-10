Sorcières et autres bestioles Vadans Vadans Catégories d’évènement: Jura

Salle des Fées 14 Rue Delort

Jura Vadans EUR Spectacle animé par la compagnie Les virevolantes Nuit noire. Tu cherches ton chemin dans la forêt.

Dans la brume, d’étranges lueurs te mènent devant une grande porte qui s’ouvre sur un couloir obscur.

Des ombres se faufilent, ça grince, ça crisse et tu frisonnes.

Ils sont tous là : squelettes, ogresses, fantômes et autres monstres, en veux-tu en voilà…

Ce soir, c’est festin au manoir de la sorcière ! Animation organisée par Médiathèque d’Arbois dans le cadre du Contrat Territoire Lecture. Durée 55 min bibliotheque.arbois@cc-aps.fr +33 3 84 37 41 90 https://mediatheques-coeurdujura.fr/ Salle des Fées 14 Rue Delort Vadans

