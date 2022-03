Sorcières en Alsace : Histoire, croyances et légendes Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

le dimanche 6 mars à 14:00

L’une des grandes peurs du monde paysan traditionnel était celle des sorcières, die Haxa ou les jnaches en patois welche, responsables de tous les malheurs. Chaque village avait la sienne, et presque chaque commune d’Alsace connaît son « Haxaplatzla » ou son « Haxaboda », où elles se réunissaient autrefois. Au service du diable, elles détiennent le pouvoir de faire des maléfices, et se retrouvent régulièrement en assemblées hebdomadaires ou mensuelles nommées « sabbat », die Versàmmlung en Alsace. Elles ont également la capacité de se transformer en animaux, le chat étant leur forme préférentielle, mais il y en a beaucoup d’autres dont le chien, le cheval, le lièvre… Elles fabriquent les orages qui détruisent les récoltes, ainsi que les vignes, et compromettent ainsi la survie de la communauté villageoise. Qui ne connaît l’expression « a Watterhax » encore utilisée aujourd’hui ? Le légendaire recueilli à partir du XIXème siècle a donné naissance à des récits qui évoquent les sorcières. Ce qui a le plus frappé l’imagination populaire, c’est leur pouvoir de prendre l’aspect d’un animal. Mais les malheurs de la vie quotidienne y sont également présents, ainsi que les mystérieux sabbats qui ont tant marqué les esprits. Sans oublier l’exposition temporaire ” Sorcières : rites, croyances et persécutions en Alsace” en place jusqu’au 6 mars.

Adultes : 6€ / Etudians, lycéens, scolaires : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

A 16h : Gérard LESER, historien-folkloriste, propose une conférence autour de l’histoire des sorcières et de leurs légendes en Alsace. Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen Bas-Rhin

