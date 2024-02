Sorcières à Saint-Sever-du-Calvados Saint Sever du Calvados Noues de Sienne, mardi 20 février 2024.

Sorcières à Saint-Sever-du-Calvados Saint Sever du Calvados Noues de Sienne Calvados

Lucie Berelowitsch et l’autrice Penda Diouf ont parcouru le bocage normand et mené l’enquête sur les bons et les mauvais sorts, sur les rebouteux, les coupeurs de feu.Elles ont récolté des faits divers, des histoires et des légendes mettant en jeu ce qu’on appelle les actes de sorcellerie.

Elles ont écouté ces paroles qu’on pourrait qualifier de performatives, qui font que dès qu’une chose est nommée, elle se met à exister.

De ces témoignages naîtra en mars la création Sorcières, une fiction théâtrale et musicale écrite pour trois comédiennes, qui rendra hommage à cet héritage immatériel.

A trois semaines de la première, le Préau vous invite à entrer au coeur du processus de création du spectacle et à une rencontre privilégiée avec l’équipe artistique !

Lucie Berelowitsch et l’autrice Penda Diouf ont parcouru le bocage normand et mené l’enquête sur les bons et les mauvais sorts, sur les rebouteux, les coupeurs de feu.Elles ont récolté des faits divers, des histoires et des légendes mettant en jeu ce qu’on appelle les actes de sorcellerie.

Elles ont écouté ces paroles qu’on pourrait qualifier de performatives, qui font que dès qu’une chose est nommée, elle se met à exister.

De ces témoignages naîtra en mars la création Sorcières, une fiction théâtrale et musicale écrite pour trois comédiennes, qui rendra hommage à cet héritage immatériel.

A trois semaines de la première, le Préau vous invite à entrer au coeur du processus de création du spectacle et à une rencontre privilégiée avec l’équipe artistique ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 19:00:00

fin : 2024-02-20

Saint Sever du Calvados 17 Rue du Docteur Fontaine

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie

L’événement Sorcières à Saint-Sever-du-Calvados Noues de Sienne a été mis à jour le 2024-02-08 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie